Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2024 in DIRETTA: Noel domina, rimonta di Kristoffersen, Braathen ancora beffato

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53ha vinto con 0.80 su, 0.95 su Meillard. Dopo il 4° posto a Soelden,ai piedi del podio Pinheiro, staccato di 1.05. Ma per il Brasile è ormai solo questione di tempo.13.51 Dominio totale di. Trionfa con 80 centesimi sue brinda al successo n.11 in carriera in Coppa del Mondo. Se il campione olimpico trova un briciolo di continuità, può diventare il padrone dello.13.49 DIETRO ANCHE MEILLARD! Lo svizzero perde 8 decimi sul muro e chiude secondo a 0.15 da. Resta solo il francese Clement(-1.01).13.47SUL PODIO! Amiez è 4° a 0.66. Ma occhio che ancheè secondo: il Brasile sogna uno storico podio. Adesso Loic Meillard (-0.99).13.45 Strasser troppo guardingo sul muro.