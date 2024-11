Oasport.it - LIVE Moto3, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Alonso per l’ultimo acuto

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, ultimo appuntamento del Motomondialeper ciò che concerne lain scena sul circuito del Montmelò in sostituzione del GP di Valencia, cancellato a causa dell’alluvione Dana che ha purtroppo devastato la città iberica.Sembra ormai ridondante dirlo, ma appare chiaro che i fari saranno tutti puntati sul fenomeno David, intenzionato a mettere a referto la quattordicesima vittoria stagionale, nonché la settima di fila, record mai raggiunto nella classe più leggera.I presupposti per compiere l’impresa ci sono tutti: il colombiano in sella all’Aspar Team ha infatti conquistato la pole position in occasione delle qualifiche, precedendo l’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) di 347 millesimi e piazzandosi davanti a Ivan Ortolà (KTM MT), Angel Piqueras (Honda Leopard) e Daniel Holgado (Gas Gas Tech3).