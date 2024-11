Lanazione.it - Jolo, il giorno del derby. A Coiano la Virtus Rifredi

Manca sempre meno: alle 14,30 odierne l’arbitro darà ufficialmente il fischio d’inizio della decima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria. E per le formazioni di Prato e provincia si preannuncia un turno particolarmente impegnativo, (perlomeno sulla carta) per quanto avvincente. Cominciando ad esempio dal girone D di Prima Categoria, dove lodi Ambrosio primo della classe riceverà il Casale e Fattoria di Calderone, nel più "classico" deipratesi delle ultime stagioni. Poi ci sono il Prato Nord di Rondelli che farà visita al Sagginale e il CSL Prato Social Club di Campolo che riceverà invece la: entrambe le squadre necessitano di punti per risalire la china e mettersi alle spalle un avvio stagionale a corrente alternata. E ne ha ancor più bisogno il Maliseti Seano: battere fra le mura amiche l’AM Aglianese è assolutamente prioritario per lasciare l’ultimo posto in graduatoria.