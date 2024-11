Ilrestodelcarlino.it - Il gran ritorno di Laura Pausini. Mega-show alla Vitrifrigo Arena

Dopo il concerto trionfale di Renato Zero, arriva a Pesaro un’altra colonna della musica italiana, l’ambasciatrice della canzone italiana nel mondo:in scenasabato 23 (ore 21). La cantante di Solarolo arriva per l’ennesima volta all’astronave in occasione della sua decima tournée mondiale, il World Tour Winter 2024 che ha debuttato nei giorni scorsi a Londra all’O2 Shepherd’s Bush Empire. Due ore e mezza di musica senza sosta, in mezzo ai successi di ieri e di oggi, che l’artista italiana più premiata al mondo ha condiviso con un pubblico in delirio, alternando le hit più famose ad alcuni dei brani dell’ultimo album, Anime Parallele, tra cui il singolo Ciao/Chao pubblicato a settembre, scritto fra gli altri con Sam Smith e prodotto da Fraser T. Smith e dal compagno Paolo Carta.