Il festival che premia i migliori trailer arriva a Roma | al via il Trailers FilmFest

Per la prima volta nella sua storia, il, unicoeuropeo dedicato esclusivamente aie alla promozione cinematografica, si svolgerà a. La ventiduesima edizione si terrà dal 19 al 21 novembre 2024 al cinema Savoy, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. L’evento, diretto da Stefania Bianchi con il supporto artistico di Filippo Soldi, si propone di mettere sotto i riflettori istrumenti di promozione del grande schermo, daiai book, passando per locandine e pitch.AildeiQuesta edizione delsi arricchisce di importanti partnership, tra cui quelle con Ottoemezzo, Syncronia e Anica. Accanto ai premi tradizionali, come quelli dedicati al miglior, booke poster cinematografico, debutta un nuovo riconoscimento: quello per il miglior Content Creator Cinema, pensato per celebrare chi utilizza i social media per promuovere il mondo del cinema.