I draghi determinati affrontano la tempesta per guadagnare preziosi punti nella Nations League

2024-11-16 21:13:04 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Il Galles ha raccolto quello che potrebbe rivelarsi un punto importante poiché sabato ha tenuto una talentuosa Turchia in uno stallo senza reti.La squadra di Craig Bellamy è stata sulla difensiva per gran parte della partita, ma si è difesa valorosamente per mantenere vive le speranze di qualificazione automatica alla Lega A fino alla partita finale.I padroni di casa sbagliano un rigore a due minuti dalla fine mentre la Turchia di Vincenzo Montella spreca e alla fine esce frustrata.La squadra di Bellamy è stata impressionante nelle prime partite del suo mandato, e si è diretta a Kayseri per la penultima partita dellasapendo di avere ancora una possibilità di vincere il girone.