Emilia-Romagna quando i risultati delle elezioni regionali 2024 | l’orario dello spoglio

Bologna, 17 novembre– Si chiude la primadue giornate di voto per lein, dove gli elettori sono chiamati a scegliere il presidente della Regione e i componenti dell’Assemblea legislativa. Dopo il primo atto di oggi, con le urne che sono state aperte dalle 7 e chiuderanno alle 23, domani lunedì 18 novembre sarà possibile votare dalle 7 alle 15. A quel punto inizierà loschede. Le operazioni si annunciano un po’ più lunghe del solito: previsto infatti il conteggiopreferenze relative ai candidati consiglieri, con gli elettori che possono indicare un nominativo maschile e un altro femminile. Quattro sono i candidati per la presidenza: Michele de Pascale, sostenuto da un centrosinistra ampio che comprende anche il Movimento 5 Stelle e i renziani inseriti nel listino dei 'civici'; Elena Ugolini, candidata civica sostenuta da tutto il centrodestra; Luca Teodori per la lista no-vax Lealtà, Coerenza e Verità e infine Federico Serra, in corsa con una lista che rappresenta Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Partito comunista.