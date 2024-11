Inter-news.it - Deschamps: «Thuram segna all’Inter, lo farà anche qui!» Poi apre a Pavard

Nella conferenza stampa prima di Italia-Francia, Didierha avuto modo di parlaredei giocatori dell’Inter a sua disposizione, ovvero Marcuse Benjamin. Di seguito un estratto, riportato dal Corriere dello SportINTERISTI A DISPOSIZIONE – Sono due, nel dettaglio, i giocatori dell’Inter a disposizione di Didierper Italia-Francia di questa sera. Il primo, Marcus, fondamentale in attacco per il tecnico dei transalpini vista la mancata convocazione di Kylian Mbappe. Il secondo è invece Benjamin, tornato in nazionale dopo il suo non-utilizzo a EURO 2024 e le mancate convocazioni nelle ultime due soste per le nazionali, che hanno visto proprio la Franciacadere in casa contro l’Italia, a Parigi, nella gara di andata. Due giocatori di cui il tecnico Didierha parlato nella conferenza stampa prima della partita di questa sera.