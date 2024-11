Sport.quotidiano.net - Ciclismo Uisp. ’Challenge Grimpeur’, il vincitore è Corsini

Leggi su Sport.quotidiano.net

I prestigiosi cimeli sportivi esposti nella Cantina e Museo Giacobazzi di Nonantola hanno accolto anche quest’anno i vincitori del terzointitolato alla memoria di Marco Pantani, organizzato daldi Modena. A faregli onori di casa il patron della manifestazione Antonio Giacobazzi, affiancato da Fausto Melotti, responsabile del settoredell’provinciale. Il trofeo? Si trattava di percorrere cinque salite sulle strade della provincia (con due sconfinamenti nel bolognese) superando un dislivello complessivo di oltre 1800 metri nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre. Alla fine la classifica è stata stilata in base alla rapidità con cui il singolo scalatore ha portato a termine i percorsi; tanto per non sbagliare c’è chi li ha completati nell’arco di una giornata.