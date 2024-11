Oasport.it - ATP Finals in Italia fino al 2030! Ufficiale la permanenza del torneo nel Bel Paese

Adesso è: durante la premiazione che ha incoronato Jannik Sinner campione delle ATPnella finale contro Taylor Fritz, Andrea Gaudenzi ha annunciato che le ATPresteranno inal. In quale luogo non si sa, nel senso che almenoal 2025 è assicurata Torino, poi resta da vedere se e quando il trasferimento a Milano sarà effettuato, con le voci più accreditate che parlano di 2026 o al più 2027. Questo fermo restando che, chiaramente, il capoluogo piemontese farà tutto il possibile per tenersi le.Così Andrea Gaudenzi, Presidente dell’associazione professionistica maschile: “Negli ultimi quattro anni, l’si è dimostrata un incredibileospitante del nostro più prestigioso evento, con una vision in grado di creare un’esperienza davvero speciale per giocatori e tifosi.