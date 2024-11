Inter-news.it - Arnautovic quasi 90?, ma l’Austria si fa recuperare: pari con la Slovenia

giocatutta Austria-, che finisce intà con il risultato di 1-1. L’attaccante dell’Inter non è riuscito a rendersi protagonista.SOLO UN– A Vienna, Austria echiudono il proprio girone di Nations League, giocando una partita molto equilibrata e combattuta. I padroni di casa si affidano in avanti a Marko, che ritorna a giocare dal primo minuto dopo aver fatto panchina contro Kazakistan. Di fronte c’è il fortissimo Benjamin Sesko, che poi ritroverà martedì 26 in Champions League quando l’Inter sfiderà il Lipsia. Il match si sblocca dopo ventisette minuti con la rete di Schmid, che è bravo a farsi trovare pronto sul servizio di Baumgartner, a proposito di giocatori del Lipsia. Pertanto impegno, ma poche occasioni per rendersi pericoloso dalle parti di Oblak.