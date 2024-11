Ilnapolista.it - Adani: «La gestione di Conte è il Vangelo. Neres avrà il suo spazio»

Danieleè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante la trasmissione ‘Sunday Sport’, dove ha dato il suo parere sulla direzione di Antonioe David, calciatore che quando entra nella ripresa, riesce sempre a dare il suo, grazie anche alla valorizzazione datagli dall’allenatore salentino. I tifosi vorrebbero però vederlo in campo più frequentemente. Contro l’Inter ad esempio, non è proprio sceso in campo.Lele: «voluto da sempre»Su un possibile maggiore impiego per l’attaccante brasiliano: «Maggioreper David? Dipende da lui, in questo caso parlando delladiparliamo di, nel senso che Antonio predica il suo verbo e in questo suo verbo i giocatori devono cercare di stare al passo, poi se loro dimostranogli ritorna con maggiore impiego».