Scuolalink.it - A Catania le madri più giovani d’Italia: secondo i dati ISTAT la Sicilia conquista il primato nazionale

Leggi su Scuolalink.it

Lasi distingue come la regione con lepiù, un dato che emerge chiaramente dalle statistiche più recenti fornite dall’. Con un’età media al parto tra le più basse del Paese, l’isola si contrappone nettamente a regioni come la Sardegna, dove l’età media delleè sensibilmente più alta. Lepiù: la contesa dell’età media delleè tra lae la Sardegna, l’età media dellene al momento del parto è di 31,7 anni, la più bassa a livello. All’opposto, la Sardegna registra il dato più elevato, con una media di 33,2 anni. Questo divario riflette non solo differenze culturali e sociali tra le regioni, ma anche l’impatto di fattori economici e demografici che influenzano le scelte riproduttive delle donne in Italia.