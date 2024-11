Movieplayer.it - Wicked, Cynthia Erivo era stressata dopo il provino: "Sono rimasta a letto per giorni con la febbre"

L'attrice co-protagonista dell'adattamento del musical di Broadway ha raccontato ciò che le causò l'audizione per il film.conosce bene ciò che provarono colleghi come Austin Butler e Renate Reinsve, che hanno recitato in Elvis e Armand, perché dedicare anima e corpo ad una performance può anche metterti al tappeto. È ciò che le accaduto in seguito alper, il film di Jon M. Chu che adatta il musical di Broadway. Ospite del Tonight Show Starring Jimmy Fallon,ha spiegato che ildurò ben tre ore e successivamente ci miseper riprendersi dallo stress e dalla tensione accumulata per poter essere al massimo e cercare di superare l'audizione per il ruolo. .