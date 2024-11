Sport.quotidiano.net - Volley B1, alle 17.30 le ragazze di Ghiselli di scena a Forlì. Fcredil, un altro colpo esterno per restare con il treno di testa

Fin qui imbattuta in trasferta, lava a caccia del secondo successoconsecutivo, della terza vittoria tra casa e trasferta e della quarta stagionale in sei gare: l’obiettivo è rimanere agganciata aldidella classifica di B1 femminile diin vista dello scontro in vetta con Cesena della prossima settimana, utile per tentare il sorpasso. Le rossoblù di coachsaranno dioggi pomeriggio,17.30, aper confermare il passo acquisito dopo l’incidente di percorso casalingo con Jesi della seconda giornata. Da allora, la Vtb ha cambiato marcia: "Abbiamo già avuto modo di giocare e vincere controin pre season – racconta la centrale Camilla Neriotti –. È un avversario che sicuramente vorrà mettere in campo la miglior prestazione contro di noi e ci stiamo preparando al meglio".