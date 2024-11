Secoloditalia.it - Ufo, il Pentagono ammette 21 casi irrisolti: “Non riusciamo a dare una spiegazione”

Ilha smentito di essere in possesso di un’astronave aliena e di avere prova di vita extraterrestre, tuttavia ha chiarito che ci sono 21di avvistamenti sui 757 registrati nell’ultimo anno in tutto il mondo che sono attualmente privi di unae meritano di essere approfonditi. Le precisazioni sono contenute nel rapporto annuale dell’Aaro, l’All-Domain Anomaly Resolution Office dello stesso Dipartimento della Difesa. Il report delarriva a poche ore dalla richiesta, da parte di un gruppo di deputati repubblicani, di una maggiore trasparenza governativa sui “fenomeni anomali non identificati (Uap)”, il nuovo nome assegnato agli Ufo, a seguito delle clamorose affermazioni rese davanti al Congresso da un ammiraglio in pensione secondo cui “non siamo soli”.L’affermazione dell’ammiraglio davanti al Congresso Usa: “Non siamo soli”“Non dovremmo fare finta di niente, ma affrontare con coraggio questa nuova realtà e imparare da essa”, sono state le parole dell’ex alto ufficiale Tim Gallaudet, che nella sua udienza davanti alla Camera dei rappresentanti ha detto di aver personalmente osservato oggetti volanti non identificati durante esercitazioni navali quasi un decennio fa, circostanziando con date e riferimenti puntuali le sue affermazioni.