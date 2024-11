Gaeta.it - Tragico incidente stradale in galleria: perde la vita un uomo di 60 anni a Airole

Unha portato alla morte di undi 60nella notte di oggi, mentre si trovava alla guida della sua Fiat 500. L'è avvenuto all'interno dellaCima, lungo la statale 20 della Val Roya, nel comune di, in provincia di Imperia. La dinamica e le cause che hanno portato a questo evento drammatico sono al centro delle indagini delle autorità competenti.I dettagli dell'Intorno alle 2.30 di questa mattina, undi sessant'ha perso laa causa di un violento impatto contro la parete di una. Stando ai primi rilievi, la vettura è stata sbalzata fuori dall'abitacolo a causa dell'impatto, che ha provocato anche un incendio del veicolo. L'intervento immediato del personale sanitario del 118 e dei vigili del fuoco non ha potuto salvare l', la cui morte è stata confermata sul posto.