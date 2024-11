Quotidiano.net - Tragico incidente a Roma, “in sei dentro un’auto contro altra macchina”. Muore studentessa di 23 anni

Leggi su Quotidiano.net

, 16 novembre 2024 – Dramma a, dove unadi 23ha perso la vita in unmortale avvenuto nella notte in via Tiburtina. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Dalle prime informazioni sembra che la vittima si trovasse in un'auto assieme ad altri ragazzi che si è scontrata con un'. A quanto reso noto dal sindacato della polizia locale Sulpl, a bordo dell'auto viaggiavano studenti universitari fuori sede. Secondo quanto riporta l’agenzia Agi, sulla vettura ci sarebbero state sei persone. Ancora da chiarire la dinamica dell’. Sembra che la, una Opel Mokka bianca, forse a causa dell'alta velocità, abbia tamponato un a Fiat 500. Dopo un impattoil guard rail due passeggeri sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo. Sempre secondo l’Agi, Per la ragazza non ci sarebbe stato nulla da fare mentre un altro passeggero è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.