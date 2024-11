Lettera43.it - The Substance, una fiaba apocalittica e politica

Horror? Non proprio. Social drama? Non direi. Dark comedy? Forse. Il cinema postmoderno con Thecoglie una delle sue massime espressioni, ovvero un film che contiene tutti i generi senza esprimerne nessuno. Come per Parthenope, più che un film vero e proprio, si tratta di uno schema filmico in cui lo spettatore può reperire ciò che desidera, o preferisce. Un contenitore, un format. Il modello, consapevole, è Kubrick, ossia, 2001: Odissea nello spazio. Trattandosi del racconto dell’evoluzione del genere umano, il mito dei miti, nell’arco ascendente e discendente dell’avventura dell’umanità, 2001 è un film capace di contenere tutte le storie possibili: tocca a ciascun spettatore selezionare quelle a lui più congeniali.The, come Parthenope, è esperienza e bombardamento psico-sensoriale Se Kubrick, nel 1968, sperimentava strutture narrative così capaci e capienti, forme di racconto all’insegna di quella che in Italia Umberto Eco definiva opera aperta, tra avanguardia e tradizione, oggi tutto ciò si è trasformato in puro metodo, schema compositivo da applicare e a cui diligentemente obbedire.