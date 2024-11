Quotidiano.net - Santo del giorno: San Gertrude di Helfta, mistica del 16 novembre

Sandi: la santa del 16Il 16la Chiesa Cattolica celebra Sandi, una delle mistiche più profonde del Medioevo. Nata il 6 gennaio 1256 in Germania,entrò in monastero all'età di cinque anni. La sua vita si trasformò completamente dopo aver vissuto un'esperienzaintorno ai 25 anni, che la portò a dedicarsi completamente alla spiritualità e alla teologia. Perché è diventata santa?è conosciuta per le sue profonde esperienze mistiche e per la sua devozione al Sacro Cuore di Gesù, un culto che contribuì a diffondere nell'Occidente cristiano. La sua santità non deriva solo dalle sue visioni, ma anche dal suo impegno nell'istruzione delle sue consorelle e dalla sua capacità di scrivere opere teologiche e spirituali che ancora oggi influenzano il pensiero cristiano.