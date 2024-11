Bergamonews.it - Pigiama Run, oltre 50mila euro raccolti e consegnati alla Fondazione Angelo Custode

Bergamo. Lo scorso 20 settembre, si è svolta per la prima volta anche a Bergamo laRun, l’iniziativa organizzata dLILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, in solidarietà con i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Quella del 2024 è stata la sesta edizione nazionale e si è svolta contemporaneamente in40 città italiane. E a Bergamo è stata subito un successo: 1.926 iscritti. Ben più del doppio delle più ottimistiche previsioni che erano fissate a 800 e anche il numero più alto di iscritti in tutta Italia, dopo quello di Milano.56.844,54€ i fondinella nostra provincia e che LILT Bergamo ha deciso di devolvere interamente a Casa Amoris Laetitia, struttura della. E poi la straordinaria partecipazione del territorio e la sua gente: Associazioni, Aziende, Enti del terzo settore, Enti pubblici, Istituzioni sanitarie, Oratori e tante, tante persone.