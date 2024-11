Scuolalink.it - Pagamenti INPS dicembre 2024: pensioni, NASpI, Assegno Unico e sussidi

rappresenta un mese cruciale per i, con molte famiglie e pensionati che attendono i vari accrediti per affrontare le spese delle festività. TraUniversale e altre prestazioni, l’gestisce un calendario ricco di appuntamenti.: tredicesima, quattordicesima e bonus Natale Il pagamento dellediinizierà dal 1° giorno bancabile, ovvero venerdì 1°. Chi riscuote l’in contanti presso Poste Italiane dovrà seguire un calendario suddiviso in base all’ordine alfabetico del cognome, distribuito tra il 1° e il 5. Oltre al regolaremensile, i pensionati riceveranno la tredicesima e, per chi ne ha diritto, anche la quattordicesima. Inoltre, quest’anno alcuni pensionati riceveranno un bonus Natale fino a 154,94 euro, riservato alle fasce di reddito più basse.