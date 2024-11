Zon.it - Oroscopo Paolo Fox di domenica 17 novembre 2024: Acquario riflessivo

L’diFox per oggi,17ArieteLa Luna nel segno porta energia positiva. È il momento ideale per dedicarsi a progetti personali e rafforzare le relazioni affettive.ToroGiornata favorevole per l’amore, grazie al transito positivo di Venere. Le coppie possono vivere momenti intensi, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti.GemelliGiove nel segno promette successo, ma attenzione agli ostacoli rappresentati da pianeti in opposizione. È necessario lottare per portare avanti i progetti.CancroSettimana particolare, ma sarete tra i protagonisti del prossimo anno. La malinconia può essere positiva, aiutando a determinare il futuro con maggiore stabilità.LeoneGiornata di riflessione. È importante valutare le proprie azioni e considerare eventuali cambiamenti necessari.