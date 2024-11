Lortica.it - Opocsoro

Bentornati all’oroscopo senza fronzoli del 16 novembre! Oggi le stelle hanno deciso di essere ciniche, spietate, e per nulla inclini alla compassione. Quindi preparatevi: è un momento ideale per smontare qualche illusione e togliere un po’ di quella polvere che copre la realtà. Pronti a fare i conti con voi stessi? Ariete(21 marzo – 19 aprile)Ariete, oggi la tua testardaggine è alle stelle. Ti convinci di avere sempre ragione, anche quando è palese che sei fuori strada. Per una volta prova ad ascoltare chi ti sta intorno: il mondo non ruota tutto attorno alla tua visione delle cose, anche se ti sembra di sì. Toro (20 aprile – 20 maggio)Toro, oggi sei un’ostinata montagna di lamentele. Nulla sembra andare come vuoi e, anziché reagire, preferisci fare la vittima. Smettila di crogiolarti nel tuo pessimismo e prova a essere un po’ più flessibile.