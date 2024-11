Nuoto Assoluti Invernali 2024 | Sara Curtis ancora protagonista col record italiano nei 50 sl Pass iridato per Della Corte

Leggi su Sportface.it

La copertina èsua:si prende la scena anche nella terza e ultima giornata di finali agliin vasca corta. Allo Stadio deldi Riccione la classe 2006 offre l’acuto in apertura vincendo i 50m stile libero con ilin 23?77 che vale il. “Sono veramente contenta perché era il mio ultimo obiettivo in un campionato che mi ha reso orgogliosa – racconta la diciottenne – Dedico ila mia mamma che in questo momento sta lavorando e probabilmente non è riuscita a vedermi. Mi è sempre stata molto vicina”. Secondo posto invece per Silvia Di Pietro (24”17), precedente primatista in 23?83.Obiettivocentrato nei 200 dorso per Lorenzo Mora che vince in 1’49?95. “Ho disputato un’ottima gara come era nelle mie intenzioni – sottolinea il 26enne emiliano – Chiudo la manifestazione con tre titoli e dueiridati col 100 che spero di disputare lo stesso ai mondiali.