Tg24.sky.it - Manager italiano rapito a Mosca, arrestato “ideatore” del sequestro di Stefano Guidotti

Leggi su Tg24.sky.it

, imprenditoreresidente a, è stato sequestrato in Russia lo scorso 28 giugno per circa 36 ore, prima di essere liberato dalla polizia locale: ora è statonel Ravennate un cittadino uzbeko di 44 anni che è ritenuto dagli investigatori "l'" del rapimento". La misura è stata emessa dal Gip di Bologna e martedì prossimo si svolgerà l'interrogatorio di garanzia. L'avvocato dell': "Non è un criminale che ha fatto unper soldi".