Bergamonews.it - Manager della Siad rapito a Mosca: arrestato “ideatore” del sequestro di Stefano Guidotti

È statoin provincia di Ravenna un cittadino uzbeko di 44 anni che è ritenuto dagli investigatori “l’” del rapimento” di, capo dell’ufficio di rappresentanza in Russia del gruppo italiano(produttore di gas tecnici industriali), era stato prelevato dal centro dilo scorso 28 giugno e liberato dalle forze speciali russe il giorno successivo in una abitazione a 400 chilometri di distanza.Ad arrestare l’uzbeko sono stati i Ros dei carabinieri e il Servizio centrale operativopolizia, coordinati dalla pmDda di Bologna Beatrice Ronchi. L’viveva nel Ravennate dall’inizioguerra in Ucraina e in passato aveva lavorato come consulente per la stessa, prima di essere allontanato perché “non c’era più sintonia tra il suo modo di operare e le politiche dell’azienda”.