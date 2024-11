Oasport.it - LIVE Sinner-Ruud 6-1, ATP Finals 2024 in DIRETTA: primo set dominato in mezz’ora!

30-30prova a rallentare il ritmo, ma il back di rovescio finisce lunghissimo.30-15 Lo scandinavo stecca di diritto in uscita dal servizio.30-0 Seconda di servizio solida al centro, in rete la risposta dell'italiano.15-0si snatura, viene a rete e chiude con la volée di diritto.1-1 Seconda al corpo, lunga la risposta di.40-15 Servizio vincente al centro.30-15a segno con il diritto a sventaglio.30-0 Battuta vincente al corpo da parte di.15-0risponde da lontanissimo sulla seconda, ma il rovescio è a mezza rete.0-1 Largo il rovescio incrociato con saltello ditiene la battuta e può provare a fare corsa di testa nel secondo set.40-15 Battuta al corpo, larga la risposta di rovescio dell'italiano.30-15 Ace al centro di