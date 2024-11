Ilrestodelcarlino.it - L’impegno di de Pascale: "Porteremo in montagna più lavoro e servizi"

Un morso alla piadina e via, col boccone ancora in bocca e le mani che stringono quelle dei sostenitori riuniti al Bar Roma di Mercato Saraceno. Via verso Bologna e la chiusura della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di domani e lunedì. Michele deil suo penultimo intervento pubblico prima del voto lo ha tenuto ieri pomeriggio nella vallata del Savio, insieme al sindaco di Cesena Enzo Lattuca, alla prima cittadina di Mercato Saraceno Monica Rossi e ai candidati al consiglio del suo schieramento. E’ stato un po’ come un ritrovo tra amici, con Lattuca, che in effetti di deè amico dai tempi della scuola, ha sciorinato aneddoti, come quello legato alla loro prima campagna elettorale vissuta insieme e che allora metteva sul piatto la carica di rappresentanti d’istituto al liceo scientifico, nel 2004.