Ilrestodelcarlino.it - ’Le donne Borgia’, oggi due incontri sul ruolo femminile nella politica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

’Lungo il fil rouge delle, questo il nome dell’evento che si terrà domani alle 9.30 a Palazzo Roverella e alle 16 alla Pinacoteca Nazionale. La storia delleBorgia, in particolare di Lucrezia, duchessa di Ferrara, è al centro di questa iniziativa, che celebra, attraverso il racconto di figure femminili del passato e sullo sfondo di tre città europee dai legami storici profondi – quali Ferrara e Pesaro per l’Italia e Valencia per la Spagna –, la capacità delledi creare relazioni e occasioni di buon governo. L’evento è organizzato dalla sezione di Ferrara di Fidapa Bpw Italy e dall’Accademia Corale Vittore Veneziani Aps, in collaborazione con la sezione di Pesaro di Fidapa e la sezione Evap di Valencia. L’iniziativa rientra fra le attività promosse sul territorio ferrarese per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le