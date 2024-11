Thesocialpost.it - Karoline, la nuova giovanissima portavoce di Trump. Quel suo passato in Italia…

Leggi su Thesocialpost.it

Leavitt, futuradella Casa Bianca e la più giovane di sempre a ricoprire questo ruolo, ha solo 27 anni, ma vanta già una notevole esperienza politica. Originaria del New Hampshire, è cresciuta in una famiglia profondamente cattolica e osservante. Dopo aver conseguito la laurea al Saint Anselm College, ha avviato la sua carriera nelle comunicazioni entrando nell’amministrazionecome assistente dellaKayleigh McEnany.Leggi anche: Il nuovo segretario per la sicurezza diha ucciso il suo cane perché non obbedivaCon un semestre di perfezionamento a Roma, alla John Cabot University,conserva un ricordo molto positivo del suo periodo di studio in Italia, un’esperienza che ha arricchito il suo bagaglio culturale. La sua ascesa politica è proseguita anche dopo la sconfitta dinel 2020: è stata infatti assunta dalla deputata repubblicana Elise Stefanik, ora ambasciatrice all’Onu.