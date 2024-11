Metropolitanmagazine.it - Jake Paul vince contro Mike Tyson

Circa 70.000 spettatori hanno assistito allo stra la leggenda della boxee la star dei social mediaall’AT&T Stadium di Arlington, Texas, il 15 novembre ora locale (6.30 am IST del 16 novembre), secondo un servizio giornalistico di USA Today.è uscito vittorioso per decisione unanime., come ci si potrebbe aspettare da un uomo di 58 anni che non gareggiava a livello professionistico da 19 anni, era l’ombra di se stesso., 27 anni, è un principiante della boxe, ma molto giovane e molto atletico. Ha tenutoa distanza, piazzando jab e pugni precisi in una gara di otto round da due minuti.comincia il match con atteggiamento aggressivo e va a caccia dell’avversario.sfrutta la maggiore mobilità per tenersi fuori dal raggio di azione di Iron, prende le misure e piazza l’unico colpo di rilievo della prima ripresa con un destro preciso al volto.