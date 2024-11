Iodonna.it - In “Here” di Robert Zemeckis Tom Hanks e Robin Wright avranno... vent’anni! Miracolo del “de-aging”, il “ringiovanimento digitale” che offre inediti orizzonti. E apre inquietanti sfide

Magie del de-. Lui porta una giacchetta azzurra, i capelli sono folti e ondulati, il sorriso ingenuo ed entusiasta di chi ha ancora tutta la vita davanti a sé. Lei – un vestitino a quadretti bianco giallo e nero, e vitino da vespa – ha il viso radioso e innocente dell’adolescente innamorata. Li guardo sorpresa, lì, sul grande schermo, sono così giovani, riportati indietro nel tempo. Ma come è possibile? Tomospite di Fazio: «Trump? Ci vuole mettere qualcosa al collo, ma non è una medaglia» X Leggi anche › Al via la legge sull’Intelligenza Artificiale: cosa si può e non si può fare Tom– che ho visto crescere sullo schermo e seguito in ogni progetto dalla fine degli anni ’80 – è oggi un illustre sessantottenne;, la principessa Bottondoro di La storia fantastica, è una magnifica cinquantottenne.