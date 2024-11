Quifinanza.it - Fra le 25 migliori aziende del mondo c’è anche un’italiana, il Gruppo Chiesi di Parma

Leggi su Quifinanza.it

Per la prima volta una realtà italiana finisce nella classifica delledelper quanto riguarda l’ambiente di lavoro. Si tratta delfarmaceutico, multinazionale con base a, che si è aggiudicato il 23° posto su un totale di 25 realtà selezionate a livello mondiale da Great Place To Work e Fortune.Nella stessa lista figurano celeberrimi giganti come Dhl Express, Hilton, Cisco, Accenture, Allianz e Nvidia, fra gli altri.fra ledelha la sua sede centrale ae ha 31 filiali commerciali nel. Dà lavoro a oltre 7.000 persone, il 56% delle quali sono donne. Ha poi più di 1.300 collaboratori dedicati alle attività di Ricerca & Sviluppo.Nei sondaggi aziendali che hanno portato alla classifica deiambienti di lavoro nel 2024,ha totalizzato un punteggio di 91/100.