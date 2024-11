Lanazione.it - Fiere di San Florido. La partenza è buona

CITTÀ DI CASTELLO – Primo giorno delledi Sanbaciato dal sole e primi visitatori per la tre giorni di questa tradizionale manifestazione. Fino a domani circa 230 espositori espongono nei loro banchi un’ampia gamma di capi di abbigliamento, accessori, alimentari e dolciumi, biancheria e complementi d’arredo, casalinghi, calzature, ferramenta e animali. Presente anche il mondo dell’associazionismo, della scuola, poi autovetture, macchine agricole, caminetti e stufe, artigiani, produttori agricoli e hobbisti. Due aree speciali completano il ventaglio dell’offerta delle: quella riservata al mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici, con 15 espositori in piazza Gabriotti, e quella dell’animazione e dei giochi per bambini, in piazza Fanti. La passeggiata tra gli stand comprende sia i luoghi interni che esterni alle mura urbiche, fino al parcheggio dello stadio e viale Europa.