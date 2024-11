Gaeta.it - Donna di 40 anni arrestata per truffa a danno di ottantenni: raggiri a Padova

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unadi 40, originaria di Napoli, è finita in manette per aver perpetrato due truffe ai ddi duenella provincia di. Le vittime sono state ingannate con un raggiro avvenuto nella scorsa estate, perdendo in totale 10mila euro tra denaro contante e beni preziosi. L’abilità dellatrice si è manifestata attraverso un collaudato modus operandi che ha colpito le vittime in un momento di vulnerabilità.Il raggiro dei familiari coinvolti in incidenti stradaliIl metodo utilizzato dallatrice è diventato tristemente noto: il “familiare arrestato dopo un incidente stradale“. Le vittime, due anziane donne, sono state ingannate con telefonate da un presunto agente di polizia, il quale le ha spaventate informando che le loro figlie erano coinvolte in incidenti stradali.