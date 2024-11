Sport.periodicodaily.com - Decima giornata Basket Eurolega 2024/2025: Milano passa a Belgrado, Bologna sconfitta dal Panathinaikos

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Lasi è rivelata agrodolce per le italiane. Sorride, che s’impone sul campo del Partizan(88-81) nei minuti finali, mentre piange ancora, superata in casa per 82-77 dai greci del: PARTIZAN-OLIMPIA81-88tira fuori l’orgoglio e riscatta lacontro l’Alba andando a vincere su un campo difficile come quello del Partizan. Un successo che si materializza nei minuti finali, dato che i serbi conducono il match per larghi tratti. A quattro minuti dal termine, i meneghini si scatenano con Ricci, che realizza la tripla del sorpasso, LeDay e Mirotic, che firmano il +6 a due minuti dalla sirena. Sono sempre loro tre a blindare la vittoria insieme ai liberi di Causeur.