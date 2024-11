Metropolitanmagazine.it - Colpita una base italiana in Libano

Un colpo di cannone ha colpito ieri la palestra delladi Shama, nel sud del, dove operano i militari impegnati nel contingente Unifil. L’edificio è stato danneggiato ma non ci sono stati feriti. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che il fuoco sia partito da soldati israeliani impegnati nell’area. Si tratta di un nuovo «incidente» nella guerra di Israele contro Hezbollah che va avanti da settimane e che ha già coinvolto le basi Unifil presenti nel Paese dei cedri. Secondo le successive ricostruzioni, è stato accertato come a colpire ladi Shama sia stata una granata calibro 155, cioè di un cannone di grosso calibro. La granata era probabilmente diretta verso un obiettivo più a Nord, ma per ragioni da accertare è caduta prima colpendo la