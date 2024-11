Catania-Trapani scontri tra tifosi in Curva Sud | Daspo per tre ultras etnei

Leggi su Sportface.it

Tensione ieri a margine di, cone tafferugli nei presi dello stadio Massimino in occasione del derby del girone C di Serie C. Come risultato trecatanesi hanno ricevuto la misura deldopo essere stati deferiti. Stando alle ricostruzioni, nei minuti finali della partita sarebbe scoppiata una rissa per futili motivi all’interno del settore dellaSud, con decine diche si sono riversati nel parterre del settore. A comunicarlo è la Questura di, che in una nota specifica come la rissa abbia creato “un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica dal momento che per la partita erano stati venduti tutti i biglietti disponibili e, nello specifico, lasud ospitava circa 5.000 persone, tra famiglie e bambini”. Il personale della Digos è intervenuto, con il supporto degli steward, individuando tre soggetti che avevano partecipato attivamente alla rissa con calci e pugni all’indirizzo di altri individui.