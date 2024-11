Inter-news.it - Calhanoglu, per l’Inter buone notizie (a metà) da Turchia-Galles: formazioni ufficiali

Leggi su Inter-news.it

Alle ore 18 è in programma la sfida di UEFA Nations Leagueperdalle: Hakanè in forma e può giocare dal primo minuto, ma allo stesso tempo non potrà godere di un turno di riposo con la maglia della sua nazionale– Da una partepuò gioire: Hakanha superato i piccoli problemi degli scorsi giorni e la sua presenza nella formazione iniziale dimostra come non abbia particolari guai fisici. Dall’altra, però, il fatto che parta da titolare non è un’ottima notizia, dal momento che un turno di riposo in vista dei prossimi impegni in nerazzurro gli avrebbe sicuramente fatto bene. In ogni caso Vincenzo Montella non vuole rinunciare al suo capitano per la sfida di UEFA Nations League.