Calciomercato Milan Geoffrey Moncada accelera per Fabiano Parisi La formula

, il direttore dell’area tecnicaha in mente un piano per portareo. Laper, che potrebbe già arrivare a gennaio. Il terzino di proprietà della Fiorentina, da ormai diverso tempo, è un obiettivo dichiarato del club di via Aldo Rossi, che sta cercando un sostituto di Theo Hernandez, visto che Filippo Terracciano non basta. Ecco che allora, l’ex Empoli rappresenta una pista calda per la dirigenza del.Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, quindi, la strategia del Diavolo è ben chiara: regalare a Paulo Fonseca un rinforzo in più per la fascia sinistra già nella sessione invernale di. Ecco che allora,è il nome caldo. Il 24enne è chiuso dalla Fiorentina, visto che rappresenta la terza scelta di mister Raffaele Palladino.