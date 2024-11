Bologna sei gol alla Primavera in amichevole | ancora a parte Erlic ed El Azzouzi

Leggi su Sportface.it

Ilcontinua a lavorare a Casteldebole durante la sosta per le Nazionali, che ovviamente ha tolto diversi componentirosa allenata da Vincenzo Italiano. I rossoblu sono scesi in campo contro ladi mister Rivalta, in un test di 70 minuti che ha visto la Prima Squadra imporsi con il punteggio di 6-1. Sono andati a segno Thijs Dallinga, Benjamin Dominguez (doppietta), Jesper Karlsson (doppietta) e Lewis Ferguson. Per lainvece soddisfazione del gol per Federico Tonin.Sul lato infermeria è rimasto a riposo Dan Ndoye, mentre Martine Oussama Elhanno svolto lavoro differenziato e Michel Aebischer ha continuato le terapie. Adesso per i giocatori delci saranno due giorni di riposo: la squadra tornerà ad allenarsi martedì mattina alle ore 11:00 per iniziare l’avvicinamentosfida di domenica 24 novembre all’Olimpico di Roma contro la Lazio.