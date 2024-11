Ilfattoquotidiano.it - Bayern Monaco, Kim svolge il servizio militare per la Corea del Sud online grazie a un accordo speciale: ecco cosa prevede

In casasta facendo discutere una questione legata al difensore ex Napoli Kim Min-jae. Ilno stando ilper il proprio paese, ma da remoto in modalità. Secondo quanto riporta la Bild, esiste unin vigore che obbliga il classe 1996 a prestareda una a due ore a settimana.Indel Sud, sia gli atleti di alto livello che le popstar devonore 18 mesi diobbligatorio. Normalmente, Kim avrebbe dovutore l’attività in presenza ma, a causa dello svolgimento di un ritiro durato diverse settimane, l’ex Napoli ora può praticare più ore di attività da remoto in virtù dei suoi successi sportivi. Sempre secondo la Bild, ilno avrebbe già completato la maggior parte del suoobbligatorio ancora prima del suo trasferimento alavvenuto nell’estate del 2023.