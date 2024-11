Tvpertutti.it - Ballando con le Stelle stasera, scaletta ottava puntata: scintille e spoiler

Leggi su Tvpertutti.it

Tornacon lesu Rai1: cosa succederà? Ladelladi sabato 16 novembre 2024 prevede coreografie spettacolari e ospiti d'eccezione, le coppie in gara si preparano a regalare al pubblico nuove emozioni e sorprese. Ma non mancheranno, come sempre, sfide serrate e polemiche che rendono il programma di Milly Carlucci un appuntamento imperdibile per gli amanti della danza e dello spettacolo.Elettra Lamborghini e Massimiliano Gallo ballerini per una notte aIl momento più atteso della serata sarà l'esibizione dei ballerini per una notte Elettra Lamborghini e Massimiliano Gallo. La cantante e influencer si cimenterà in una salsa e una bachata al fianco del ballerino Moreno Porcu. Dall'altro lato, l'attore Massimiliano Gallo, protagonista della serie Rai Vincenzo Malinconico, la cui seconda stagione è slittata a domenica 1° dicembre per lasciare campo libero a una eventuale finale lunga di Coppa Davis con l'Italia in campo.