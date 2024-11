Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Barcellona 2024

Leggi su Oasport.it

La giornata di sabato 16 novembre sarà votata alledi, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio della Solidarietà. Assisteremo, inoltre, alladella classe regina, che come di consueto si terrà su distanza dimezzata rispetto alla vera e propria competizione domenicale.Si completa la seconda stagione con le. Si può affermare a pieno titolo come l’innovazione sia riuscita. Non è un clone del GP canonico e ha assunto la propria identità, fungendo da autentico antipasto in vista del Gran Premio vero e proprio. Certo, di tanto in tanto il vincitore è lo stesso, ma è una questione legata ai rapporti di forza.Mirabile dictu, per la prima volta da settembre non ci sarà alcun fuso orario da tenere in considerazione! Dopo una pletora divissute di primissima mattina alle nostre longitudini, in quanto disputate in Estremo Oriente, si torna ad ammirarla di pomeriggio, con tutti gli annessi e i connessi del caso.