Quotidiano.net - A 17 mesi ingoia una mini pila. Dimessa e ricoverata, ma muore

Aveva ingerito una, di quelle che si usano per i giochi dei bambini, la piccola Camilla (foto), 17, deceduta il 12 novembre all’ospedale di Massa, dove era arrivata in gravi condizioni dal policlinico di Siena per le lesioni all’aorta causate probabilmente da quel corpo estraneo. Così si sostiene in una nota dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese che insieme all’Ospedale del cuore Monasterio di Massa ha espresso le condoglianze alla famiglia, ricostruendo l’accaduto: "La bambina era arrivata all’ospedale di Siena in gravi condizioni a causa dell’ingerimento di una piccola, risalente a diversi giorni precedenti all’arrivo in ospedale". Ma su questo punto il legale della famiglia, Vincenzo Bonomei, avanza dubbi pesanti: "Non possiamo omettere quello che è successo durante il primo accesso, che sarà appurato dalle indagini, e che fa nascere delle perplessità perché la bimba è stataper poi ricorrere dopo poche ore all’aiuto dei sanitari".