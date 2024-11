Lanazione.it - “Zero Spreco Edu” diventa “agenzia di formazione”

Arezzo, 15 novembre 2024 – “EDU” di Aisa Impianti e Afor, società didi Milano specializzata in corsi per la conduzione di caldaie, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione, nell’ambito dei progetti die specializzazione destinati al mondo del lavoro che “” porta avanti da tempo. Il protocollo firmato oggi 15 novembre prevede che i corsi die tirocinio organizzati dall’Afor per tecnici specializzati, siano presenti anche nel territorio aretino grazie alla collaborazione con Aisa Impianti. Quest’ultima ne sarà la sede, e ad ogni corso metterà a disposizione tre posti, assegnati tramite bando, per poter partecipare gratuitamente. L’diprevede anche uno sconto fino al 20% sul costo dei corsi rivolto alle associazioni di categoria.