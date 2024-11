Anteprima24.it - Villaggio di Natale a Piazza Kennedy, manifestazione di interesse

Tempo di lettura: 2 minutiUnadiper affidare l’allestimento di undipresso i giardini die nella casetta di vetro. Il Comune di Avellino ha pubblicato la procedura finalizzata a raccogliere le proposte di allestimento per l’iniziativa in programma dal primo dicembre al 6 gennaio prossimi.Ladi, presente sul sito web dell’ente al link https://serviziweb.comune.avellino.it/katti/public/pap/edoc/download/single/6500/8098841/673703cee97fce7a1186ed08/AvvisoCasetta.doc.pdf, è indirizzata ad Associazioni o Società cooperative e imprese sociali senza scopo di lucro e con comprovata esperienza nell’organizzazione e gestione di analoghe attività, in possesso dei requisiti richiesti. Il soggetto individuato dovrà allestire una tema natalizio, con spettacoli di animazione per bambini.