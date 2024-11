Gaeta.it - Un Natale all’insegna della lettura: il nuovo libro di Antonio Barcella da non perdere

Facebook WhatsAppTwitter Per ilche si avvicina, trovare il regalo perfetto per gli amici può rappresentare una sfida, soprattutto se si desidera un’idea originale e locale. In questo contesto, unscritto da un autore del territorio può essere la risposta ideale., scrittore e giornalista, ha recentemente pubblicato il suo nono, ampliando la sua produzione letteraria con “L’ultima stella di Orione – Delitto e mistero intorno allo Zed”.Ilromanzo diNel mese di novembre,ha lanciato il suoromanzo, segnando un traguardo importante nella sua carriera letteraria. Con tre pubblicazioni nel corso dell’anno, l’autore ha confermato il suo impegno nella scrittura, spostandosi da due raccolte di racconti a un’opera di narrativa più complessa.