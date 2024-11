Oasport.it - Rugby, ecco l’Italia scelta per la Georgia. Un solo risultato a disposizione

Leggi su Oasport.it

Torna in campo domenicadele dopo il ko subito a Udine contro l’Argentina, questa volta l’avversaria di giornata è lae il palcoscenico è il Ferraris di Genova. Una partita ben diversa rispetto a quella con i sudamericani e una partita doveparte con i favori dei pronostici e con la consapevolezza che la vittoria è l’unico.Gli azzurri sono usciti malconci dal match con i Pumas, i passi indietro sono stati tanti, soprattutto guardando agli errori gratuiti concessi palla in mano, ma ora c’è la chance di rialzare subito la testa. Il 2024 ha visto la squadra di Gonzalo Quesada crescere molto, ottenere ottimi risultati, disputare match convincenti ed è da qui che Lamaro e compagni devono ripartire per confermare i pronostici contro la